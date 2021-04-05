Подмосковье экспортировало в КНР сельхозпродукцию на $128 млн в 2020 году

В Московской области заявили о росте объёмов экспорта сельхозпродукции в Китай.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.

«Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса региона по итогам 2020 года составил $128,2 млн, увеличившись на $84,9 млн по сравнению с 2019 годом. То есть экспорт в Китай увеличился в три раза», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

По его словам, КНР — один из ключевых торговых партнёров.

Больше всего Подмосковье поставляет в Китай мясной продукции. Объём экспорта достиг $105 млн.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.