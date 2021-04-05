Эксперт прокомментировал идею включить нагреваемый табак в техрегламент ЕАЭС

Эксперт табачной промышленности Вадим Желнин прокомментировал идею включить нагреваемый табак в отраслевой техрегламент ЕАЭС.

«Я вижу, что это уже назревшая вещь — создать техрегламент для нагреваемого табака. Если ещё, например, три года назад не было достаточных данных, достаточного опыта по поводу того, какие требования выставить, то сегодня накоплен опыт, и это совершенно логично, разумно, цивилизованно», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, к любому продукту на потребительском рынке должны предъявляться определённые требования.

Как прогнозирует Желнин, от вписанных в регламент требований будет зависеть и цена продукции с нагреваемым табаком, и ассортимент.

Ранее главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв спрогнозировал, как введение минимальной розничной цены на пачку сигарет может повлиять на рынок табачной продукции в России.