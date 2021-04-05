Аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что в апреле велика вероятность сохранения текущих уровней курсов доллара и евро к рублю или временного роста в ответ на макрособытия.

«В данный момент на курс рубля по отношению к корзине иностранных валют оказывают влияние несколько факторов, способствующих ослаблению национальной валюты. В первую очередь это санкционные риски», — пояснил эксперт.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН дал прогноз курса рубля.