Аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что в апреле велика вероятность сохранения текущих уровней курсов доллара и евро к рублю или временного роста в ответ на макрособытия.

«В данный момент на курс рубля по отношению к корзине иностранных валют оказывают влияние несколько факторов, способствующих ослаблению национальной валюты. В первую очередь это санкционные риски», — пояснил эксперт.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН дал прогноз курса рубля.

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