Соболев забил в четвёртом матче РПЛ подряд
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На 44-й минуте игры 24-го тура с «Ростовом» Соболев после рикошета головой забил в ворота Сергея Песьякова.
Для форварда это уже четвёртый результативный матч в РПЛ подряд. До этого он отличался во встречах с «Уралом» (5:1), «Динамо» (2:1) и «Краснодаром» (6:1).
Причём гол в матче с «Ростовом» стал также для Соболева шестым в последних четырёх играх и 11-м в сезоне.
Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Павел Маслов второй раз за сезон забил мяч в свои ворота.