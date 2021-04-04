Соболев забил в четвёртом матче РПЛ подряд

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отметился голом в четвёртом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд.
Соболев забил в четвёртом матче РПЛ подряд
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На 44-й минуте игры 24-го тура с «Ростовом» Соболев после рикошета головой забил в ворота Сергея Песьякова.

Для форварда это уже четвёртый результативный матч в РПЛ подряд. До этого он отличался во встречах с «Уралом» (5:1), «Динамо» (2:1) и «Краснодаром» (6:1).

Причём гол в матче с «Ростовом» стал также для Соболева шестым в последних четырёх играх и 11-м в сезоне.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Павел Маслов второй раз за сезон забил мяч в свои ворота.

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