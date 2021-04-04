Во Франции прогнозируют увеличение дефицита госбюджета до 9% ВВП

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции RTL заявил, что власти страны прогнозируют увеличение дефицита государственного бюджета до 9% ВВП.

«В настоящее время мы прогнозируем дефицит госбюджета на 2021 год в размере 9% от ВВП вместо ранее ожидавшихся 8,5%, которые фигурировали в начальном варианте проекта закона о бюджете», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что французские власти прогнозируют, что размер госдолга страны увеличится в 2021 году с показателя в 115% ВВП до 118%.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что организация решила пересмотреть в сторону повышения прогноз развития мировой экономики в нынешнем году и в следующем.