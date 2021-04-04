Во Франции прогнозируют увеличение дефицита госбюджета до 9% ВВП

Короткая ссылка
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции RTL заявил, что власти страны прогнозируют увеличение дефицита государственного бюджета до 9% ВВП.
Во Франции прогнозируют увеличение дефицита госбюджета до 9% ВВП
  • © Thinkstock
  • Gettyimages.ru

«В настоящее время мы прогнозируем дефицит госбюджета на 2021 год в размере 9% от ВВП вместо ранее ожидавшихся 8,5%, которые фигурировали в начальном варианте проекта закона о бюджете», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что французские власти прогнозируют, что размер госдолга страны увеличится в 2021 году с показателя в 115% ВВП до 118%.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что организация решила пересмотреть в сторону повышения прогноз развития мировой экономики в нынешнем году и в следующем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить