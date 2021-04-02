Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 апреля

Короткая ссылка
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 2 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 3,87%, составив $61,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 3,38% — до $64,86 за баррель.

1 апреля страны — участницы сделки ОПЕК+ скорректировали условия соглашения. В мае и июне 2021 года стороны договорились увеличить добычу нефти на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 441 тыс. баррелей.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить