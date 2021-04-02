Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 апреля

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 2 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 3,87%, составив $61,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 3,38% — до $64,86 за баррель.

1 апреля страны — участницы сделки ОПЕК+ скорректировали условия соглашения. В мае и июне 2021 года стороны договорились увеличить добычу нефти на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 441 тыс. баррелей.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.