Ставрополье экспортировало в Британию товары на $1,3 млн за год

Ставропольский край экспортировал в Великобританию товары на $1,3 млн за год.

Об этом стало известно во время встречи торгового представителя России в Великобритании Бориса Абрамова с предпринимателями региона, передаёт pobeda26.ru.

Больше всего в 2020 году краевые производители отправили в Соединённое Королевство механических устройств и оборудования — на $875 тыс.

Также экспортировали алюминий и изделия из него, органические химические соединения. Кроме того, Британия закупила партии игрушек, игр и спортинвентаря.

«Великобритания славится развитым промышленным производством. Технологии и разработки в сфере энергетики, машиностроения, судостроения, авиастроения, двигателестроения, новых материалов, фармацевтической промышленности, производства медицинского оборудования и многих других отраслей создают тренды, позволившие компаниям королевства выйти на мировой уровень», — заявили в региональном Минэкономразвития.

Там добавили, что в большинстве сфер ставропольские компании обладают потенциалом для продуктивного сотрудничества с европейскими партнёрами.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.