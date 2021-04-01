Немецкий трубопровод Eugal вышел на полную мощность
- Reuters
В сообщении отмечается, что газопровод Eugal достиг полной транспортной мощности с двумя трубопроводами и насосной станцией спустя более двух с половиной лет строительства.
Оператор сообщил, что первая нитка трубопровода транспортировала газ с 1 января 2020 года.
«Первая нитка транспортировала газ с 1 января 2020 года. Вторая нитка и насосная станция введены в эксплуатацию сегодня, и они расширили мощность транспортировки до 55 млрд куб. м природного газа в год», — заявил оператор.
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