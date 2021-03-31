В Крыму рассказали о развитии аграрной отрасли в 2021 году.

Как сообщает «Крыминформ», на сессии Государственного совета Крыма председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк заявил, что в этом году будет реализовано более 40 мероприятий с объёмом финансирования 2,4 млрд рублей.

«Планируется увеличить объём производства сельхозпродукции на 6,4%, заложить 800 га виноградников, 700 га многолетних плодовых насаждений, 60 га эфиромасличных насаждений», — сказал Гоцанюк.

В частности, в регионе собираются обеспечить валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в размере 1,4 млн тонн, овощей открытого грунта — 147 тыс. тонн, плодов и ягод — 150 тыс. тонн.

В животноводстве намерены увеличить поголовье крупного рогатого скота, свиней, а также производство яиц.

В регионе проведут около 17 тыс. ярмарочных мероприятий.

Также в Симферопольском районе построят оптово-распределительный центр площадью более 50 тыс кв. метров на 1200 рабочих мест. Сумма инвестиций по проекту составляет 5,5 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о выходе региона на лидирующие позиции по производству овощей.