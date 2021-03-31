Генсек ОПЕК напомнил о нестабильности на рынке нефти

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Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на заседании министерского мониторингового комитета альянса заявил, что ОПЕК+ нужно помнить, что ситуация в мире остается сложной, мировая экономика и рынок нефти все еще нестабильны.
Генсек ОПЕК напомнил о нестабильности на рынке нефти
  • Reuters

«Положительные моменты вселяют надежду, но мы должны помнить, что ситуация вокруг остается сложной и неопределенной, а волатильность рынка, свидетелями которой мы стали в последние две недели марта, является напоминанием о нестабильности экономики и спроса на нефть», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что текущий прогноз по росту мировой экономики в 2021 году составляет 5,1%, тогда как на прошлом заседании комитета показатель оценивался на уровне 4,8%.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин оценил ситуацию на нефтяном рынке.

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