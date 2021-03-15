Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин оценил ситуацию на нефтяном рынке.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что сильный рост цен на нефть противоречит стратегическим целям ОПЕК+.

«Поэтому не исключено, что в скором времени квоты на добычу нефти в рамках соглашения будут увеличены, что соответствующим образом скажется на ценах», — считает эксперт.

Комментируя уровень в $70 за баррель нефти марки Brent, Брагин сказал, что, судя по динамике в последнюю неделю, такая картина ценовых движений может наблюдаться, если «у большого числа игроков на этом уровне стоят ордера на закрытие длинных позиций или занятие коротких».

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.