Силуанов заявил о нормализации ситуации с бюджетами регионов России

Короткая ссылка
Министр финансов России Антон Силуанов заявил о нормализации ситуации с бюджетами российских регионов.
Силуанов заявил о нормализации ситуации с бюджетами регионов России
  • РИА Новости

По словам министра, прирост собственных доходов имеется в 71 субъекте страны.

«В текущем году мы видим, что ситуация с региональными бюджетами нормализовалась. На 22 марта у нас есть последние отчётные данные, рост налоговых и неналоговых доходов регионов — 6,4%. Здесь и прибыль растёт почти на 10%, налог на доходы физических лиц — 6,8%, и прирост собственных доходов отмечен в 71 регионе», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделала во время выступления на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Ранее Путин заявил о закреплении тенденций к восстановлению российской экономики, но отметил, что доходная база некоторых регионов пока нестабильна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить