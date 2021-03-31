Силуанов заявил о нормализации ситуации с бюджетами регионов России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о нормализации ситуации с бюджетами российских регионов.

По словам министра, прирост собственных доходов имеется в 71 субъекте страны.

«В текущем году мы видим, что ситуация с региональными бюджетами нормализовалась. На 22 марта у нас есть последние отчётные данные, рост налоговых и неналоговых доходов регионов — 6,4%. Здесь и прибыль растёт почти на 10%, налог на доходы физических лиц — 6,8%, и прирост собственных доходов отмечен в 71 регионе», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделала во время выступления на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Ранее Путин заявил о закреплении тенденций к восстановлению российской экономики, но отметил, что доходная база некоторых регионов пока нестабильна.