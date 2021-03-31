Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости

«Если котировки Brent сумеют вновь закрепиться в диапазоне $65—70 за баррель, то пара USD/RUB удержится в привычном коридоре 73—76», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Вместе с тем, отметил эксперт, с технической точки зрения растёт вероятность выхода пары из данного коридора.

«И ближайшим сопротивлением является отметка 79 рублей за доллар», — прогнозирует Ващенко.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН дал прогноз курса рубля.

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