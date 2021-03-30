Эксперт рассказал о влиянии пандемии на экономику

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал о влиянии пандемии на экономику.
Эксперт рассказал о влиянии пандемии на экономику
  • РИА Новости

«Во-первых, естественно, это затронуло почти все страны мира, ведущие промышленные державы. Просели целые отрасли, которые имели непосредственные связи с потребительским спросом: путешествия, транспорт, отельный и ресторанный бизнес», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, негативно отразились и сроки — пандемия продолжается больше года.

Среди других отрицательных факторов — локдауны и ограничения в перемещениях через границу.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о темпах восстановления отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии.

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