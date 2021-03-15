В Москве рассказали о темпах восстановления отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии COVID-19. Максимальный рост оборотов в первую неделю марта показали сегменты торговли.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за первую неделю марта среднесуточный оборот отраслей, в числе которых гостиничный бизнес, туризм, общепит, культура, спорт, бытовые услуги и отдельные сегменты розничной торговли, достиг 12,2 млрд рублей, что на 24,3% превышает показатели предыдущей недели и на 2,3% выше, чем за аналогичную неделю 2020 года.

Руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что среднесуточные обороты в бытовых услугах выросли за неделю на 16%, стоматологических клиниках — на 1,5%.

Выручка гостиниц и турагентств увеличилась более чем на 19%, транспортных организаций — на 14,4%, организаций общественного питания — на 2,5%, но к показателям прошлого года эти отрасли пока ещё не вернулись.

Сферы культуры, организации досуга и спорта показали снижение среднесуточных оборотов на 7% к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.