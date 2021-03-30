Глава Роснедр рассказал о планах по добыче олова в Арктике

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Заместитель министра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселёв рассказал о планах по добыче олова в Арктической зоне России.
Глава Роснедр рассказал о планах по добыче олова в Арктике
  • ©rosnedra.gov.ru

«Ожидается начало добычи олова в Якутии. В районе реки Тирехтях и Депутатского ориентировочно будет производиться около 6 тыс. тонн оловянного концентрата в год», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в Чукотском автономном округе ориентировочная мощность горно-обогатительного комбината составит 14,3 тыс. тонн олова и около 1,5 тыс. тонн вольфрама в год.

Как отметил Киселёв, в 2025—2027 годах в Арктике ожидается увеличение добычи золота и меди.

Глава Роснедр также рассказал, что заинтересованность недропользователей в развитии нефте- и газодобычи в регионе продолжает расти.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит на инвестпроекты в Арктике более 214 млрд рублей.

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