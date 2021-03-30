В Подмосковье подписали первый инвестконтракт в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подписала первый инвестконтракт в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Первым подмосковным проектом, в отношении которого будет действовать СЗПК, стал проект компании «Архбум», реализуемый в городском округе Истра», — заявил зампред правительства региона Вячеслав Духин.

В рамках проекта идёт реконструкция завода по производству упаковки из гофрированного картона, запуск двух технологических линий, реконструкция инженерной инфраструктуры.

Общий объём инвестиций достигает 1,8 млрд рублей. Более 120 млн в проект вложат уже в 2021 году.

СЗПК — механизм по привлечению инвестиций, разработанный в Минэкономразвития России.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане резиденты ТОСЭР инвестировали 23,8 млрд рублей.