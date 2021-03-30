В Подмосковье подписали первый инвестконтракт в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Первым подмосковным проектом, в отношении которого будет действовать СЗПК, стал проект компании «Архбум», реализуемый в городском округе Истра», — заявил зампред правительства региона Вячеслав Духин.
В рамках проекта идёт реконструкция завода по производству упаковки из гофрированного картона, запуск двух технологических линий, реконструкция инженерной инфраструктуры.
Общий объём инвестиций достигает 1,8 млрд рублей. Более 120 млн в проект вложат уже в 2021 году.
СЗПК — механизм по привлечению инвестиций, разработанный в Минэкономразвития России.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане резиденты ТОСЭР инвестировали 23,8 млрд рублей.