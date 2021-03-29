В Татарстане резиденты ТОСЭР инвестировали 23,8 млрд рублей
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Об этом сообщает «Реальное время».
Также создано свыше 10 тыс. рабочих мест.
Сообщается, что в 2021 году три резидента ТОСЭР завершили строительство производственных помещений, семь резидентов запустили производство. Ещё шесть резидентов завершили монтаж оборудования и пусконаладочные работы.
Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с ФАН рассказал о ситуации с поддержкой бизнеса в регионах.