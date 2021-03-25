В Минэкономразвития прокомментировали уровень инфляции в России

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о ситуации с инфляцией в России.

«На сегодняшний момент мы вышли на пик инфляции, у нас ещё неделю назад стабилизировалась (инфляция. — RT) на уровне 5,8%... В то же время, если говорить о годовой инфляции, год к году, мы пошли на снижение — 5,7%», — цитирует ТАСС заявление Решетникова.

Он добавил, что в ближайшее время индекс потребительских цен в годовом выражении начнёт снижаться.

Ранее правительство России приняло решение усилить контроль за ценами на основные товары и услуги.