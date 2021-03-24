Экономист оценил ситуацию с курсом рубля

Экономист Никита Кричевский оценил ситуацию с курсом рубля.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что ослаблению курса способствовало несколько факторов, в том числе санкционные вопросы.

«Следующий момент связан с турецкой лирой. Это было очень тревожно для всех развивающихся экономик. Это было связано с тем, что проблемы сегодня начинают прорезываться у всех развивающихся стран. И Турция здесь просто первая ласточка», — сказал Кричевский.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН дал прогноз курса рубля.