В Госдуме прокомментировали планы Центробанка обновить дизайн банкнот
- РИА Новости
Гутенёв подчеркнул, что старые банкноты также отвечают базовым требованиям безопасности.
«Несмотря на то что всё больше расчёта уходит в цифру, безналичные расчёты, переводы по телефону, доля бумажных денег в обороте всё ещё значительная. И это абсолютно естественный процесс, когда происходит замещение ветхих или повреждённых купюр купюрами новыми. Соответственно, технологии также не стоят на месте», — заявил депутат.
При этом он отметил, что подобная массовая замена устаревших купюр предполагает также и частичную смену их дизайна.
«Решаются и другие вопросы, которые призваны сделать не только защищённые, но еще и привлекательные купюры. Я считаю, что те изображения, которые мы привыкли видеть на наших банкнотах, будут по-прежнему сохранять своё высокое качество», — считает парламентарий.
Ранее в Центробанке рассказали о планах по обновлению дизайна банкнот.