В Госдуме прокомментировали планы Центробанка обновить дизайн банкнот

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Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в беседе с RT оценил планы Центробанка обновить дизайн и улучшить защиту всех бумажных банкнот до 2025 года.
В Госдуме прокомментировали планы Центробанка обновить дизайн банкнот
  • РИА Новости

Гутенёв подчеркнул, что старые банкноты также отвечают базовым требованиям безопасности.

«Несмотря на то что всё больше расчёта уходит в цифру, безналичные расчёты, переводы по телефону, доля бумажных денег в обороте всё ещё значительная. И это абсолютно естественный процесс, когда происходит замещение ветхих или повреждённых купюр купюрами новыми. Соответственно, технологии также не стоят на месте», — заявил депутат.

При этом он отметил, что подобная массовая замена устаревших купюр предполагает также и частичную смену их дизайна.

«Решаются и другие вопросы, которые призваны сделать не только защищённые, но еще и привлекательные купюры. Я считаю, что те изображения, которые мы привыкли видеть на наших банкнотах, будут по-прежнему сохранять своё высокое качество», — считает парламентарий.

Ранее в Центробанке рассказали о планах по обновлению дизайна банкнот.

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