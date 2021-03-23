РБК: «Газпром» оценил переход на российское ПО в 180 млрд рублей

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Затраты «Газпрома» на переход на российское программное обеспечение составят от 180 млрд рублей, заявил глава компании Алексей Миллер в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину.
РБК: «Газпром» оценил переход на российское ПО в 180 млрд рублей
  • РИА Новости

Как передаёт РБК, в послании топ-менеджер просит исключить из проекта указа конкретные сроки перехода на отечественный софт и оборудование (согласно текущей версии, это нужно сделать к началу 2025 года).

По словам Миллера, принятие документа в текущей редакции приведёт к значительной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели энергокомпании. 

Обращение находится на рассмотрении в Минцифры, рассказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что производители гаджетов с 1 июля должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию российский поисковик.

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