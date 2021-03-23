РБК: «Газпром» оценил переход на российское ПО в 180 млрд рублей
- РИА Новости
Как передаёт РБК, в послании топ-менеджер просит исключить из проекта указа конкретные сроки перехода на отечественный софт и оборудование (согласно текущей версии, это нужно сделать к началу 2025 года).
По словам Миллера, принятие документа в текущей редакции приведёт к значительной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели энергокомпании.
Обращение находится на рассмотрении в Минцифры, рассказал представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что производители гаджетов с 1 июля должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию российский поисковик.