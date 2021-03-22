Эксперт оценил возможность ухода от использования доллара

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT прокомментировал возможность ухода от использования доллара и заявил, что вопрос переустройства международно-финансового порядка уже давно стоит на повестке дня.

«К этому надо стремиться, это одна из вершин достижения экономической самодостаточности не только России, но и её партнёров. Если мы говорим об уходе, допустим, от доллара, значит, мы должны прийти к какой-то другой конвертируемой валюте, которую можно резервировать, то есть резервной валюте. Без резервной валюты обойтись невозможно», — сказал Суздальцев.

Он также отметил, что вопрос переустройства международно-финансового порядка давно стоит на повестке дня.

«Стремиться ко всему этому необходимо... Я глубоко уверен, что рано или поздно рубль станет не только широко конвертируемой, принимаемой во всём мире валютой, но и резервной, что позволит нам выйти на новый уровень взаимоотношений с нашими партнёрами и не зависеть от политических решений Вашингтона», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости снижения санкционных рисков путём перехода к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах.

Он также подчеркнул, что необходимо отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем.