В ЦБ рассказали, что делать при получении «ошибочного» перевода

Мошенничества с якобы ошибочными переводами угрожают не только средствам клиента банка, но и могут втянуть его в преступную схему по обналичиванию или отмыванию средств. Об этом информирует РИА Новости.

Так, злоумышленники «по ошибке» переводят деньги на счёт жертвы и просят отправить их по другим реквизитам человеку, которому они якобы предназначались.

В Промсвязьбанке пояснили, что подобные схемы используются с целью последующего незаконного снятия более крупной суммы со счёта клиента и других преступных действий, например отмывания денег, добытых незаконным способом.

Замдиректора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолий Брагин рассказал, что для того, чтобы заставить потенциальную жертву вернуть деньги на условиях мошенников, они прибегают к любым предлогам, даже угрожают уголовным преследованием и судом.

Он отметил, что клиент ни в коем случае не должен предпринимать самостоятельные попытки урегулировать эту ситуацию.

В банке «Ак Барс» заявили, что тратить денежные средства также не нужно, там сообщили, что необходимо понимать, что «если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом».

В Центробанке рассказали, что «если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата, но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод».

При этом, как заявили в Банке России, получившему деньги клиенту, в свою очередь, необходимо также обратиться в свой банк и сообщить, что ему поступил неизвестный перевод, а затем написать заявление на возврат денег, поступивших ошибочно.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН дал советы по защите от нового телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками полиции и работают совместно с лжесотрудниками банка.