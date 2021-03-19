Набиуллина: пакет помощи экономике США несёт риски для развивающихся стран

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Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что новый пакет помощи экономике США несёт риски волатильности потоков капитала на развивающиеся рынки.
Набиуллина: пакет помощи экономике США несёт риски для развивающихся стран
  • РИА Новости

«Принятие нового пакета экономической помощи в США на фоне динамичного восстановления экономики США привело к повышению оценок долгосрочных инфляционных рисков со стороны финансовых рынков и, как следствие, к росту доходности на длинном конце кривой госдолга США. При этом рост доходности на фоне достаточно большого количества заёмщиков, перегруженных долгами, может создавать и риски для финансовой стабильности… Для нас это может означать в этом случае, что мы вступим в период более высокой волатильности потоков капитала в страны с развивающимися рынками», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что в ЦБ внимательно мониторят ситуацию: «Всегда держим наготове целый набор инструментов, направленных на купирование возможных рисков».

Также Набиуллина оценила восстановление российской экономики.

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