Набиуллина: пакет помощи экономике США несёт риски для развивающихся стран

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что новый пакет помощи экономике США несёт риски волатильности потоков капитала на развивающиеся рынки.

«Принятие нового пакета экономической помощи в США на фоне динамичного восстановления экономики США привело к повышению оценок долгосрочных инфляционных рисков со стороны финансовых рынков и, как следствие, к росту доходности на длинном конце кривой госдолга США. При этом рост доходности на фоне достаточно большого количества заёмщиков, перегруженных долгами, может создавать и риски для финансовой стабильности… Для нас это может означать в этом случае, что мы вступим в период более высокой волатильности потоков капитала в страны с развивающимися рынками», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что в ЦБ внимательно мониторят ситуацию: «Всегда держим наготове целый набор инструментов, направленных на купирование возможных рисков».

Также Набиуллина оценила восстановление российской экономики.