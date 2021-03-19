Набиуллина оценила восстановление российской экономики
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- РИА Новости
«Экономика растёт быстрее ожиданий, и этот рост приобретает более устойчивый характер», — цитирует РИА Новости Набиуллину.
По её словам, это происходит благодаря восстановлению внутреннего и внешнего спроса.
«Мы ожидаем дальнейшего роста экономики», — заявила глава ЦБ.
Она отметила, что поддержку росту окажет вакцинация и продолжение части льготных государственных программ.
Также Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России в настоящее время находится вблизи пиковых значений.
«По нашей текущей оценке, мы сейчас находимся где-то вблизи пиков, в районе пиков, исходим из того, что в апреле инфляция начнёт постепенно снижаться», — заявила она.
Ранее сообщалось, что Банк России впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых.