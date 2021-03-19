Набиуллина оценила восстановление российской экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий, ЦБ ожидает её дальнейшего роста.

«Экономика растёт быстрее ожиданий, и этот рост приобретает более устойчивый характер», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

По её словам, это происходит благодаря восстановлению внутреннего и внешнего спроса.

«Мы ожидаем дальнейшего роста экономики», — заявила глава ЦБ.

Она отметила, что поддержку росту окажет вакцинация и продолжение части льготных государственных программ.

Также Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России в настоящее время находится вблизи пиковых значений.

«По нашей текущей оценке, мы сейчас находимся где-то вблизи пиков, в районе пиков, исходим из того, что в апреле инфляция начнёт постепенно снижаться», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Банк России впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых.