Эксперт оценила ситуацию с курсом рубля

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Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова оценила ситуацию с курсом рубля.
Эксперт оценила ситуацию с курсом рубля
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что до конца первого полугодия ожидается курс доллара в коридоре 71—76 рублей, а евро — в диапазоне 85—90 рублей.

«Если во втором полугодии санкционная риторика поутихнет, а цены на нефть по-прежнему не опустятся ниже $60 за баррель, то мы можем увидеть минимумы по доллару на уровне 69 рублей, а по евро — 80 рублей», — сказала эксперт.

В беседе с ФАН она отметила, что до конца марта доллар может колебаться в рамках 72—75 рублей в зависимости от состояния нефтяного рынка и новостей по санкциям, евро — в диапазоне 86—89 рублей.

Ранее директор Института нового общества, экономист Василий Колташов оценил ситуацию с дедолларизацией.

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