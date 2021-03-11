Экономист оценил ситуацию с дедолларизацией
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«Конечно, быстро произойти этот процесс не может, поскольку само господство доллара в мировой экономике не было случайным. Размер американского рынка оказал огромное влияние на установление долларового господства в мире», — заявил он в беседе с ФАН.
По его мнению, нужно создать резервную евразийскую валюту, способную заменить доллар.
Как отметил Колташов, резервировать необходимо в том, что является более надёжным и устойчивым средством, чем американская валюта.
«Я думаю, что это должно быть золото. Также нам необходимо наращивать золотой резерв», — полагает он.
Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.