Эксперт оценил динамику курса рубля

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Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук оценил динамику курса рубля.
Эксперт оценил динамику курса рубля
  • Reuters

«В ближайшее время поддержку рублю окажет неделя налоговых платежей в бюджет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, цены на нефть притормозили рост, во второй половине марта ожидается ценовая коррекция на нефть марки Brent, а также её колебания в диапазоне $68—72 за баррель.

«Что касается валют, то к концу марта, по нашим ожиданиям, курс доллара зайдёт в диапазон 72,60—75 рублей. А с курсом евро возможна стабилизация во второй половине марта на уровне 86 рублей», — добавил Корнейчук.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

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