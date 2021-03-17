Эксперт оценил динамику курса рубля

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук оценил динамику курса рубля.

«В ближайшее время поддержку рублю окажет неделя налоговых платежей в бюджет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, цены на нефть притормозили рост, во второй половине марта ожидается ценовая коррекция на нефть марки Brent, а также её колебания в диапазоне $68—72 за баррель.

«Что касается валют, то к концу марта, по нашим ожиданиям, курс доллара зайдёт в диапазон 72,60—75 рублей. А с курсом евро возможна стабилизация во второй половине марта на уровне 86 рублей», — добавил Корнейчук.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.