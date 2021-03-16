Эксперт прокомментировал соглашение «Газпрома» и Shell о стратегическом сотрудничестве

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Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» и концерн Shell заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на пять лет.
Эксперт прокомментировал соглашение «Газпрома» и Shell о стратегическом сотрудничестве
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Оценивая такой результат переговоров, трудно что-либо говорить по поводу минусов, так как подобное сотрудничество «Газпрома» и Shell способно принести только положительные итоги», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, взаимовыгодное сотрудничество по умолчанию должно содержать пользу для обеих сторон.

Как напомнил эксперт, компания Shell в своё время сделала ставку на природный газ и превратила его в одно из стратегических направлений развития деятельности.

«К тому же британско-нидерландский нефтегазовый концерн видит огромный потенциал именно в развитии газовых проектов на территории Российской Федерации», — добавил Перов.

Ранее экономист Денис Ракша оценил в беседе с НСН ситуацию с ценами на нефть.

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