Эксперт оценил перспективы экспорта угля
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- РИА Новости
«Несмотря на то что человечество продолжит использовать это ресурс ещё пару-тройку десятилетий, снижение объёмов экспорта вполне вероятно на фоне увеличения потребления сжиженного природного газа и развития возобновляемых источников энергии», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, в некоторых странах Запада такой тренд проявляется уже на протяжении долгого времени.
Как считает Митрахович, в долгосрочном плане у России больше перспектив на поставку угля в восточном, чем в европейском направлении.
«Но в Европейском союзе при этом останутся страны, готовые покупать ресурс у России», — добавил он.
Как ранее сообщала газета «Известия», в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве рассказали о перспективах угольной промышленности.