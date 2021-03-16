Эксперт оценил перспективы экспорта угля

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы экспорта угля.
Эксперт оценил перспективы экспорта угля
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Несмотря на то что человечество продолжит использовать это ресурс ещё пару-тройку десятилетий, снижение объёмов экспорта вполне вероятно на фоне увеличения потребления сжиженного природного газа и развития возобновляемых источников энергии», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в некоторых странах Запада такой тренд проявляется уже на протяжении долгого времени.

Как считает Митрахович, в долгосрочном плане у России больше перспектив на поставку угля в восточном, чем в европейском направлении.

«Но в Европейском союзе при этом останутся страны, готовые покупать ресурс у России», — добавил он.

Как ранее сообщала газета «Известия», в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве рассказали о перспективах угольной промышленности.

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