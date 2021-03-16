Эксперт оценил перспективы экспорта угля

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы экспорта угля.

«Несмотря на то что человечество продолжит использовать это ресурс ещё пару-тройку десятилетий, снижение объёмов экспорта вполне вероятно на фоне увеличения потребления сжиженного природного газа и развития возобновляемых источников энергии», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в некоторых странах Запада такой тренд проявляется уже на протяжении долгого времени.

Как считает Митрахович, в долгосрочном плане у России больше перспектив на поставку угля в восточном, чем в европейском направлении.

«Но в Европейском союзе при этом останутся страны, готовые покупать ресурс у России», — добавил он.

Как ранее сообщала газета «Известия», в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве рассказали о перспективах угольной промышленности.