Экономист прокомментировал ситуацию с накоплениями россиян

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Директор Института социально-экономических исследований доктор экономических наук Алексей Зубец прокомментировал ситуацию с накоплениями россиян.
Экономист прокомментировал ситуацию с накоплениями россиян
  • РИА Новости

«С одной стороны, у населения в банках больше 30 трлн рублей. 33 трлн рублей, где-то так. Это 30% ВВП, и это очень серьёзная общенациональная финансовая подушка», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

С другой стороны, отметил эксперт, понятно, что эти средства распределены неравномерно по населению. У одних есть финансовая подушка, чтобы жить несколько лет без каких-либо проблем, а другие закредитованы и живут от зарплаты до зарплаты.

«У нас по состоянию на сегодняшний день порядка 5—7% населения испытывают проблемы с выплатой кредитов. Плюс к этому молодёжь, которая живёт «с колёс». То есть у них появляются деньги, они их тратят, у них ещё нет накоплений», — добавил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что выдача потребительских кредитов в Татарстане сократилась на 28,4% с ноября 2019 года по ноябрь 2020-го — с 663,3 тыс. до 466,9 тыс. рублей.

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