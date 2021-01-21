Выдача потребкредитов в Татарстане сократилась на 30% за год
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Республика заняла шестое место в списке из 30 регионов по числу таких ссуд.
Лидирует Москва (711,2 тыс. кредитов). Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Башкирия и Свердловская область.
Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.