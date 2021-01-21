Выдача потребкредитов в Татарстане сократилась на 30% за год

Короткая ссылка
Выдача потребительских кредитов в Татарстане сократилась на 28,4% с ноября 2019 года по ноябрь 2020-го — с 663,3 тыс. до 466,9 тыс., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Выдача потребкредитов в Татарстане сократилась на 30% за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Республика заняла шестое место в списке из 30 регионов по числу таких ссуд.

Лидирует Москва (711,2 тыс. кредитов). Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Башкирия и Свердловская область.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить