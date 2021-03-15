Аналитик дала прогноз по курсу рубля на ближайшее время

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Аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева дала прогноз по курсу рубля на ближайшее время.
Аналитик дала прогноз по курсу рубля на ближайшее время
  • Reuters

«Что касается ближайших перспектив для национальной валюты, то её динамика во многом будет определяться изменениями цен на нефть. Пока конъюнктура на нефтяном рынке остаётся благоприятной, поддержка рублю будет сохраняться», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, в среднесрочной перспективе отечественная валюта имеет все шансы закрепиться в диапазонах 72—74 рубля за доллар и 85—87,5 рубля за евро.

Среди факторов риска Зайцева назвала, в частности, геополитическую ситуацию.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

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