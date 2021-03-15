Аналитик дала прогноз по курсу рубля на ближайшее время
- Reuters
«Что касается ближайших перспектив для национальной валюты, то её динамика во многом будет определяться изменениями цен на нефть. Пока конъюнктура на нефтяном рынке остаётся благоприятной, поддержка рублю будет сохраняться», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
По её словам, в среднесрочной перспективе отечественная валюта имеет все шансы закрепиться в диапазонах 72—74 рубля за доллар и 85—87,5 рубля за евро.
Среди факторов риска Зайцева назвала, в частности, геополитическую ситуацию.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.