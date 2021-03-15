Аналитик дала прогноз по курсу рубля на ближайшее время

Аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева дала прогноз по курсу рубля на ближайшее время.

«Что касается ближайших перспектив для национальной валюты, то её динамика во многом будет определяться изменениями цен на нефть. Пока конъюнктура на нефтяном рынке остаётся благоприятной, поддержка рублю будет сохраняться», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, в среднесрочной перспективе отечественная валюта имеет все шансы закрепиться в диапазонах 72—74 рубля за доллар и 85—87,5 рубля за евро.

Среди факторов риска Зайцева назвала, в частности, геополитическую ситуацию.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.