Эксперт предрёк доллару обвал к концу апреля
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- РИА Новости
«В середине апреля американская валюта, конечно, улучшит свои позиции и достигнет максимум 75—76 рублей за доллар. Но к концу месяца его ждёт обвал почти до 70—71 рубля», — заявил он.
По его словам, усиление рубля к доллару произойдёт благодаря росту цен на нефть.
Также Кузнецов добавил, что, помимо растущих нефтяных котировок, курс российской валюты подтолкнут вверх начало налогового периода и выплаты по НДС, ожидаемые в апреле.
Аналитик указал, что в настоящий момент западные санкции ослабляют рубль, доллар мог бы стоить 67 рублей, а евро — 78 рублей, если бы не было антироссийских ограничений.
Ранее директор Института нового общества экономист Василий Колташов в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.