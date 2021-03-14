Эксперт предрёк доллару обвал к концу апреля

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в апреле произойдёт курсовое проседание доллара.

«В середине апреля американская валюта, конечно, улучшит свои позиции и достигнет максимум 75—76 рублей за доллар. Но к концу месяца его ждёт обвал почти до 70—71 рубля», — заявил он.

По его словам, усиление рубля к доллару произойдёт благодаря росту цен на нефть.

Также Кузнецов добавил, что, помимо растущих нефтяных котировок, курс российской валюты подтолкнут вверх начало налогового периода и выплаты по НДС, ожидаемые в апреле.

Аналитик указал, что в настоящий момент западные санкции ослабляют рубль, доллар мог бы стоить 67 рублей, а евро — 78 рублей, если бы не было антироссийских ограничений.

Ранее директор Института нового общества экономист Василий Колташов в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.