Эксперт оценил перспективы укрепления рубля

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Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил перспективы укрепления рубля.
Эксперт оценил перспективы укрепления рубля
  • Reuters

«На авансцену вышли новые рекорды на рынке энергоносителей в свете неспокойной ситуации на границе между Саудовской Аравией и Йеменом. А также благодаря неожиданному решению ОПЕК+ сделать исключение и согласовать увеличение добычи только для России и Казахстана», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, на рынке госдолга США наблюдается разрядка, а запланированное на четверг заседание Европейского центрального банка, скорее всего, обойдётся без сюрпризов.

«Для рубля с учётом сильного фундамента по нефти это сулит новые рекорды против евро, который в ближайшие дни может подешеветь до 87 рублей. А также возможны попытки реализовать это и в паре с долларом, где максимум с начала года составил немногим выше 73 рублей», — отметил Коган.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

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