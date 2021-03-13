Стоимость биткоина превысила $60 тысяч
Стоимость биткоина вновь обновила исторический рекорд и превысила отметку в $60 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk.
- © Klaus Ohlenschläger
- globallookpress.com
По данным на 14:37 мск курс биткоина составил 60 000 долларов и 69 центов.
Ранее биткоин обновил рекорд и превысил отметку $59 тыс.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT рост криптовалюты.
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