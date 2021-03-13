Экономист прокомментировал рост стоимости биткоина

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым биткоин обновил исторический рекорд и превысил отметку $59 тыс.

«Рост биткоина ломает все прогнозы, основанные на прямой логике. Она основана на том, что биткоин не имеет материальной основы и никакой материальной опоры, что он держится исключительно на ажиотажном спросе... Эта платформа всё время расширяется и вовлекает всё новых людей по мере своего роста», — объяснил эксперт.

По словам Беляева, предел настанет, и «чем выше биткоин заберётся на этом спросе, чем круче и ниже будет падение».

«Что может придать ему дополнительные импульсы для роста и для более устойчивого существования? Это если какие бизнесмены (типа Илона Маска или другие) введут определённую программу по торговле товарами или услугами за биткоины. То есть когда биткоином можно будет реально рассчитываться... Вот это послужит дополнительной опорой для него... Сейчас он растёт, потому что это спекулятивная составляющая: надеются на то, что его купишь сейчас, он вырастет и потом его продашь и зафиксируешь прибыль. Но продать сейчас не так просто, потому что он не может меняться на широкий круг товаров», — заключил он.

13 марта биткоин обновил исторический рекорд и превысил отметку $59 тыс.