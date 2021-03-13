Эксперт выразил уверенность в завершении строительства «Северного потока — 2»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление сопредседателя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель о необходимости завершения «Северного потока — 2».

Оленченко назвал «отрадным» тот факт, что немецкие политики, в том числе, руководящего ранга, «стали смелее и энергичнее» высказываться в защиту немецких национальных интересов.

«Сама партия «Альтернатива для Германии» относится к числу растущих партий, в том плане, что её авторитет и популярность в Германии нарастает, а следовательно те заявления, которые исходят от её руководителей, отражают и мнение немецкого населения. Это, на мой взгляд, важные моменты для понимания того, какие процессы происходят в Германии, в том числе, применительно к «Северному потоку — 2», — объяснил аналитик.

По его словам, подобные заявления интересны тем, что они противостоят «бесцеремонному и грубому давлению» со стороны США.

«Я уверен, что он (проект. — RT) будет достроен. Он будет достроен, потому что в этом заинтересованы все стороны, которые действительно вовлечены в «Северный поток — 2», — заключил эксперт.

Ранее, как сообщало РИА Новости, сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии», член бундестага Алис Вайдель заявила, что Германия имеет свои энергетические интересы, ей важно не попасть в зависимость от малого числа поставщиков энергии, поэтому завершение «Северного потока — 2» необходимо.