Песков назвал неоспоримой макроэкономическую стабильность России

Макроэкономическая стабильность России неоспорима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Днём ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что бизнес волен сам принимать решения об инвестициях, но лучше вкладывать деньги «в дом».

Как отметил Песков, власти намерены создавать максимально благоприятные условия, чтобы стимулировать бизнесменов к выбору такой стратегии.

«Центробанк является мегарегулятором, и вы знаете, что макростабильность в России — это тот факт, который абсолютно является неоспоримым», — сказал он, говоря о том, какой в Кремле видят роль ЦБ в данном процессе.

По его словам, этот фактор получает наивысшую оценку среди мировых финансистов.