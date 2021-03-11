Путин призвал российских бизнесменов инвестировать «в дом»

Президент России Владимир Путин, обращаясь к российским бизнесменам на совещании по вопросам инвестиционной активности, призвал их вкладывать средства «в дом».

Глава государства отметил, что руководители компаний вольны сами принимать решения об инвестициях.

«Но вот имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределённости и большого количества факторов неопределённости, вы сами решаете, но лучше в дом — здесь спокойнее и надёжнее», — цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, задача правительства — создать такие условия, чтобы ресурсы было эффективнее направлять на развитие бизнеса в России, а не на выплату дивидендов или распределение их в «тихих гаванях».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в 2021 году власти планируют запустить новый инвестиционный цикл. Как ожидается, это позволит увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой.