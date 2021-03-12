Восточный экономический форум пройдёт 2—4 сентября

Восточный экономический форум пройдёт в России 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд «Росконгресс».

«VI Восточный экономический форум состоится 2—4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета», — сказали организаторы.

В 2020 году форум не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Ранее фонд «Росконгресс» сообщил, что Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдёт 2—5 июня.

Организаторы планируют принять все меры по предупреждению распространения коронавируса в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и ВОЗ.