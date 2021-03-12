Восточный экономический форум пройдёт 2—4 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд «Росконгресс».
«VI Восточный экономический форум состоится 2—4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета», — сказали организаторы.
В 2020 году форум не состоялся из-за пандемии коронавируса.
Ранее фонд «Росконгресс» сообщил, что Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдёт 2—5 июня.
Организаторы планируют принять все меры по предупреждению распространения коронавируса в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и ВОЗ.