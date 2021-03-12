Восточный экономический форум пройдёт 2—4 сентября

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Восточный экономический форум пройдёт в России 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Восточный экономический форум пройдёт 2—4 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд «Росконгресс».

«VI Восточный экономический форум состоится 2—4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета», — сказали организаторы.

В 2020 году форум не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Ранее фонд «Росконгресс» сообщил, что Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдёт 2—5 июня.

Организаторы планируют принять все меры по предупреждению распространения коронавируса в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и ВОЗ.

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