Шувалов рассказал о роли институтов развития в запуске нового инвестиционного цикла

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что институты развития в России должны играть более активную роль в увеличении объёма инвестиций за счёт принятия на себя большего риска.

Как говорится на сайте Кремля, Шувалов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным отметил, что сейчас необходимо пересмотреть распределение рисков при запуске нового инвестиционного цикла.

По его словам, в настоящий момент предприниматели уже не готовы вкладывать деньги в крупные инвестпроекты, как это было раньше.

«По сути, эту роль должны выполнять банки развития и другие организации развития, в этом смысле помогая коммерческим банкам запустить новые инвестиционные проекты, но при этом понимая, что инвесторы в нынешних условиях не могут на себя брать тот же самый риск и тот же самый объём инвестирования, как это было вчера», — подчеркнул он.

Шувалов отметил, что при организации работы с коммерческими банками над инвестиционными проектами ВЭБ.РФ готов брать на себя основную часть рисков, которые, возможно, приведут к убыткам. Такая стратегия даст коммерческим банкам возможность в любом случае получить прибыль.

«Эта работа, конечно, повлечёт большую прозрачность нашей деятельности, чтобы здесь не было каких-либо заранее коррумпированных или несогласованных действий, которые приведут неминуемо к потерям», — добавил он.

Ранее Путин призвал российский бизнес инвестировать внутри страны. В ходе совещания по вопросам инвестиционной активности президент отметил, что экономическая работа идёт «в условиях неопределённости». По словам российского лидера, в подобной ситуации инвестировать «лучше в дом», где «спокойнее и надёжнее».