Эксперт оценил перспективы дедолларизации в России

Экономист Александр Дудчак оценил перспективы дедолларизации в России.

«Очень важно, чтобы рубль не зависел от доллара и мы не зависели от американской валюты. А это может произойти тогда, когда не будет необходимости производить продукцию, ориентируясь на детали, покупаемые за рубежом за валюту», — заявил он в беседе с Nation News.

Ещё одним фактором эксперт назвал стабильность курса рубля. Если он будет стабильным, то граждане не станут забирать свои сбережения из банков и переводить их в иностранную валюту, а это дополнительные ресурсы для экономики, пояснил Дудчак.

Со своей стороны, руководитель центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелёв в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что «всё зависит от многих составляющих».

По его словам, Россия наращивает объём расчётов в рублях и национальных валютах своих партнёров при торговле с КНР, Индией, а также со странами постсоветского пространства.

В частности, отметил эксперт, в рамках БРИКС идея перехода на оплату в нацвалютах получила поддержку.

Ранее директор Института нового общества, экономист Василий Колташов оценил ситуацию с дедолларизацией.