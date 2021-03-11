В Севастополе рассказали о поддержке виноделов в 2021 году

В Севастополе на поддержку виноградарства направят 280 млн рублей в 2021 году.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова.

С 2015 года на поддержку виноделия в Севастополе было выделено более 1 млрд рублей. На эти средства производители приобретали импортное оборудование, саженцы, закладывали новые виноградники, сказал чиновник.

В настоящее время в городе работает восемь ведущих винодельческих предприятий.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов оценил развитие отечественного виноделия.