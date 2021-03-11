В Севастополе рассказали о поддержке виноделов в 2021 году

Короткая ссылка
В Севастополе на поддержку виноградарства направят 280 млн рублей в 2021 году.
В Севастополе рассказали о поддержке виноделов в 2021 году
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова.

С 2015 года на поддержку виноделия в Севастополе было выделено более 1 млрд рублей. На эти средства производители приобретали импортное оборудование, саженцы, закладывали новые виноградники, сказал чиновник.

В настоящее время в городе работает восемь ведущих винодельческих предприятий.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов оценил развитие отечественного виноделия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить