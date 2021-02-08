Бизнес-омбудсмен оценил развитие российского виноделия

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов оценил развитие отечественного виноделия.

«Сегодня мы производим почти 40 млн бутылок качественного вина», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Титов, в стране модернизировались старые крупные производства, росли и винодельни тех, кто считает это вторым бизнесом и хобби одновременно.

«Виноделие, как сказал Владимир Путин, — очень привлекательная отрасль. Это не только бизнес, но и огромное удовольствие. Поэтому очень много растёт новых виноделен. Они мирового уровня», — заявил бизнес-омбудсмен.

По его словам, вся структура виноделия развивается очень быстро и хорошо.

В 2020 году портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее планируют сделать виноградарство приоритетным направлением развития АПК.