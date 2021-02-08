Бизнес-омбудсмен оценил развитие российского виноделия

Короткая ссылка
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов оценил развитие отечественного виноделия.
Бизнес-омбудсмен оценил развитие российского виноделия
  • РИА Новости

«Сегодня мы производим почти 40 млн бутылок качественного вина», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Титов, в стране модернизировались старые крупные производства, росли и винодельни тех, кто считает это вторым бизнесом и хобби одновременно.

«Виноделие, как сказал Владимир Путин, — очень привлекательная отрасль. Это не только бизнес, но и огромное удовольствие. Поэтому очень много растёт новых виноделен. Они мирового уровня», — заявил бизнес-омбудсмен.

По его словам, вся структура виноделия развивается очень быстро и хорошо.

В 2020 году портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее планируют сделать виноградарство приоритетным направлением развития АПК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить