Предприятиям Удмуртии вернули 10 млн рублей на мероприятия по предупреждению COVID-19

Короткая ссылка
В 2020 году предприятиям Удмуртии вернули более 10 млн рублей в рамках финансирования предупредительных мер по борьбе с коронавирусом.
Предприятиям Удмуртии вернули 10 млн рублей на мероприятия по предупреждению COVID-19
  • © Coprid
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС) по республике.

Ежегодно для каждого региона выделяют определённую сумму, предназначенную для возмещения затрат работодателей на проведение предупредительных мероприятий. В 2020 году предприятия Удмуртии получили более 197 млн рублей, в 2019 году — 183 млн рублей. На текущий год запланировали выделить 238,2 млн рублей.

В прошлом году в перечень мероприятий, подлежащих финансированию от ФСС, добавили меры по предупреждению коронавируса, что составило 5% от всех выделенных средств.

Как ранее сообщала НСН, в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить