Предприятиям Удмуртии вернули 10 млн рублей на мероприятия по предупреждению COVID-19

В 2020 году предприятиям Удмуртии вернули более 10 млн рублей в рамках финансирования предупредительных мер по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС) по республике.

Ежегодно для каждого региона выделяют определённую сумму, предназначенную для возмещения затрат работодателей на проведение предупредительных мероприятий. В 2020 году предприятия Удмуртии получили более 197 млн рублей, в 2019 году — 183 млн рублей. На текущий год запланировали выделить 238,2 млн рублей.

В прошлом году в перечень мероприятий, подлежащих финансированию от ФСС, добавили меры по предупреждению коронавируса, что составило 5% от всех выделенных средств.

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