Михельсон обратился к Путину с предложениями по поддержке отрасли СПГ

Глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон обратился к президенту России Владимиру Путину с рядом предложений по стимулированию развития отрасли СПГ.

Михельсон попросил устанавливать тарифы на перевалку СПГ на пунктах в Мурманске и на Камчатке в валютной составляющей, а не в рублях, как это делается на данный момент.

«Помогло бы росту инвестиций в России введение официальной возможности инвестиционного тарифного вычета, у нас есть хороший опыт работы с Российскими железными дорогами», — цитирует ТАСС главу НОВАТЭКа.

Российский лидер отметил, что попросит правительство рассмотреть данные предложения.

Ранее сообщалось, что «Газпром» поставил первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа в Европу.