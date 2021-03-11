Михельсон обратился к Путину с предложениями по поддержке отрасли СПГ
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Михельсон попросил устанавливать тарифы на перевалку СПГ на пунктах в Мурманске и на Камчатке в валютной составляющей, а не в рублях, как это делается на данный момент.
«Помогло бы росту инвестиций в России введение официальной возможности инвестиционного тарифного вычета, у нас есть хороший опыт работы с Российскими железными дорогами», — цитирует ТАСС главу НОВАТЭКа.
Российский лидер отметил, что попросит правительство рассмотреть данные предложения.
Ранее сообщалось, что «Газпром» поставил первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа в Европу.