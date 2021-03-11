Эксперт оценил перспективы дедолларизации экономики России
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«Процесс дедолларизации экономики РФ происходит давно, курс на это взят. Помимо политических заявлений, осуществляются действия, связанные с переводом части внешнеэкономических связей на другие национальные валюты», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, одновременно происходит замещение доллара в активах Фонда национального благосостояния.
«Когда-то в деньгах доминировал культ золота как металла, затем перешли к использованию нескольких твёрдых валют, представления о которых серьёзно менялись», — напомнил эксперт.
Как считает Климанов, стремительно растут экономики развивающихся стран и вслед за юанем возможно укрепление их валют.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.