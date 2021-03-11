Эксперт оценил перспективы дедолларизации экономики России

Директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов оценил перспективы дедолларизации экономики России.

«Процесс дедолларизации экономики РФ происходит давно, курс на это взят. Помимо политических заявлений, осуществляются действия, связанные с переводом части внешнеэкономических связей на другие национальные валюты», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, одновременно происходит замещение доллара в активах Фонда национального благосостояния.

«Когда-то в деньгах доминировал культ золота как металла, затем перешли к использованию нескольких твёрдых валют, представления о которых серьёзно менялись», — напомнил эксперт.

Как считает Климанов, стремительно растут экономики развивающихся стран и вслед за юанем возможно укрепление их валют.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.