Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 11 марта

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Мировые цены на нефть растут в четверг, 11 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 11 марта
  • © REUTERS/Angus Mordant

Апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,61%, составив $64,83 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,60% — до $68,31 за баррель.

Вице-премьер России Александр Новак во время совещания президента России Владимира Путина с правительством заявил, что Россия ожидает, что в 2021 году мировой спрос на нефть восстановится на 5,5 млн баррелей в сутки, полностью он вернётся на докризисные уровни в 2022 году.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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